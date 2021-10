So ein Aufgebot an Weltstars hat Hamburg schon lange nicht mehr gesehen. Mit insgesamt zehn Champions-League-Siegern und immerhin noch drei Weltmeistern von 2014 trifft die DFB-Auswahl am Freitagabend (20.45 Uhr, live bei RTL) im Volkspark auf Rumänien. Vordergründig geht es um drei weitere Punkte auf dem Weg zur WM in Katar, Bundestrainer Hansi Flick aber möchte das Zweitliga-geplagte Hamburger Publikum auch gern mit tollem Fußball verwöhnen.

Für einen Abstecher in die Stadt fehlte die Zeit, aber so richtig ungestört wäre er dort wohl ohnehin nicht gewesen. Flick konnte die Fahrräder, die seinen Kickern und ihm zur Verfügung gestellt wurden, nicht nutzen, zu viel Arbeit stand für ihn auf dem Programm. Gegen Rumänien will er den Hamburger Fans zeigen, dass sich der Aufwand gelohnt hat.

25.000 Fans werden beim Länderspiel im Volkspark dabei sein

Das Interesse an der Partie ist groß. Die Hamburger sind heiß auf das DFB-Team, das zuletzt vor zwei Jahren (beim 2:4 gegen Holland in der Nations League) an der Elbe auftrat. Alle zur Verfügung stehenden 25.000 Karten wurden abgesetzt. Die Fans, die sich seit nun schon fast drei Jahren damit abfinden müssen, dass sowohl der HSV als auch der FC St. Pauli nur in Liga zwei spielen, freuen sich auf echten Spitzenfußball.

Den sollen sie sehen, das verspricht zumindest Flick. „Wir wollen von unserer Mannschaft ein Spiel sehen, das zum einen erfolgreich ist, aber auch die Zuschauer begeistert“, stellt der 56-Jährige klar. Während der Tage in Hamburg habe er registriert: „Jeder einzelne in der Mannschaft möchte es auch so rüberbringen.“

Flick und das DFB-Team holten drei Siege in Folge

Die Messlatte liegt nach Flicks Premiere im September recht hoch. Da bot das DFB-Team nach dem mühsamen 2:0 in Liechtenstein vor allem beim 6:0 gegen Armenien eine Gala-Vorstellung, überzeugte auch beim 4:0 auf Island. Nun Rumänien und der Volkspark.

Grundsätzlich herrscht bei Flick große Vorfreude auf den Abend. „Ich habe früher schon immer gern in Hamburg gespielt“, erzählt er. „Das waren immer schöne Spiele mit Bayern München.“ Vier Mal war er zwischen 1987 und 1990 im damals noch alten und sehr zugigen Volkspark zu Gast, verlor nur einmal. Nun die erste Rückkehr als Bundestrainer. Eine Aufgabe, die er „als Traum empfindet, das war auch schon die letzten beiden Jahre so“, als Bayern-Trainer. Er sei wieder da, wo er hingehöre, „nämlich am Platz“.

Drei Weltmeister von 2014 treten in Hamburg an

Eine Leidenschaft, die auch seine Spieler an den Tag legen wollen. Hamburg freut sich. Auf Weltstars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller. Champions-League-Helden wie Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Oder die neuen jungen Wilden Florian Wirtz, Jamal Musiala und Karim Adeyemi.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Boss jobbte mal bei Bundestrainer Flick im Laden

Alles ist angerichtet für eine schönen Fußball-Abend. Wobei, es kann ja auch mal anders kommen, das weiß auch Flick. Für diesen Fall wäre er auch mit einem 1:0 zufrieden, „zu Null, ein Tor, drei Punkte. Das wäre sicher ein Ergebnis mit dem man leben kann.“ Sein Plan aber sieht anders aus. Hamburgs Fans sollen verwöhnt werden – endlich mal wieder.