„Ganz Heiß“: Werder-Star vor Millionen-Wechsel nach England?

Nicht nur Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint ein Auge auf Werder-Stürmer Marvin Ducksch geworfen zu haben. Auch der englische Premier-League-Klub Nottingham Forrest soll an dem DFB-Debütanten interessiert sein.

Wie die „Sport-Bild“ berichtet, könnte der Verein von der Weser seinen nächsten Top-Stürmer verlieren. Nach Niclas Füllkrug, der im Sommer zu Vizemeister Borussia Dortmund wechselte, steht nun auch Ducksch vor einem möglichen Absprung.

Trotz Vertragsverlängerung: Wechsel von Ducksch möglich

Einem Bericht der Sport Bild zufolge soll Premier-League-Klub Nottingham Forrest „ganz heiß“ auf den 29-Jährigen sein. Rund 15 Millionen Euro soll der Stürmer der Grün-Weißen kosten. Ducksch selbst hat seinen Vertrag in Bremen erst im Sommer bis 2026 verlängert. Dennoch ist ein Wechsel nicht ausgeschlossen, denn der Tabellenzwölfte der Bundesliga könnte das Geld gut gebrauchen.

Zudem würde Ducksch auf der Insel doppelt so viel verdienen. In England winken dem 29-Jährigen dann vier statt zwei Millionen Euro an Gehalt. Mit seiner starken Form hat der Stürmer zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann auf sich aufmerksam gemacht und wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Bei den beiden Niederlagen gegen die Türkei und Österreich kam Ducksch jeweils als Joker zum Einsatz.