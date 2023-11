Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic (42) vor Rückkehr zu AC Mailand

Zlatan Ibrahimovic steht unmittelbar vor einer Rückkehr zum italienischen Topklub AC Mailand. Nach seinem Karriereende im vergangenen Sommer soll der 42-Jährige künftig als Marketing- und Kommunikationsmanager für den Ex-Meister arbeiten.

In einem Gespräch mit AC-Eigentümer Gerry Cardinale soll eine entsprechende Einigung erzielt worden sein, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete.

In seiner Karriere lief der Schwede zweimal für die Mailänder auf. Von 2010 bis 2012 schnürte der Torjäger erstmals seine Schuhe in der italienischen Metropole, ehe es ihn nach Paris St. Germain zog. Dann verbrachte Ibrahimovic von 2020 bis 2023 die letzten Jahre seiner Profi-Laufbahn bei AC, für den er in 163 Spielen 93 Tore erzielte.

Der Stürmer lief aber auch für den Stadtrivalen Inter Mailand (von 2006 bis 2009) auf. Zudem kickte Ibrahimovic, der bei Malmö FF zum Profi wurde, neben den Mailänder Klubs und Paris für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, den FC Barcelona, Manchester United und LA Galaxy.

Ibrahimovic hatte in seiner Karriere mit diesen neun Vereinen insgesamt 32 Titel gewonnen. Für Schweden erzielte er in 122 Länderspielen 62 Treffer. Ibrahimovic ist damit Rekordtorschütze seines Landes. (sid/js)