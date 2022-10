Kreisliga-Klub macht Kruse ein kurioses Transfer-Angebot

Beim VfL Wolfsburg ist Max Kruse ausgebootet. Jetzt erhielt der 34-jährige Ex-Nationalspieler das kuriose Angebot eines Kreisligisten aus der Hauptstadt: Delay Berlin will den Stürmer verpflichten – und mit Bier entlohnen.

„Wir haben noch einen Platz frei“, zitiert Sport1 den Vereinsgründer Elias Nerlich: „Wir können dir zwar keine Million bieten, aber ein kühles Blondes nach dem Spiel und Männer mit Ehrgeiz.“

Transfer? Delay Berlin mit kuriosem Angebot an Max Kruse

Nerlich, der über Twitter, Twitch und Instagram eine gewisse Internet-Berühmtheit erlangt hat, spielt selbst im offensiven Mittelfeld des Klubs und könnte Kruse dann mit Vorlagen füttern.

Für den harten Kampf in der Kreisliga C scheint es Kruse aber gar nicht zu brauchen, denn Delay Berlin ist mit vier Siegen in vier Spielen äußerst erfolgreich in die Saison gestartet. Vielleicht müsste der 14-malige Nationalspieler also sogar befürchten, zunächst auf der Bank Platz zu nehmen – schließlich ist es mit seiner Spielpraxis aktuell nicht allzu weit her.

Das könnte Sie auch interessieren: Spionage-Skandal in der Bundesliga? Hertha prüft Vorwürfe gegen Windhorst

Eine Reaktion von Kruse auf das sehr flüssige Angebot wurde noch nicht bekannt. Es gibt also noch die Chance für Hamburger Brauereien, den gebürtigen Reinbeker und ehemaligen St. Paulianer im nahezu besten Fußballalter mit großzügigen Gerstensaft-Gaben an Alster und Elbe zu locken.