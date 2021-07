Für 50 Millionen Euro: Haben die Bayern den nächsten Franzosen an der Angel?

Er ist eines der begehrtesten Mittelfeldtalente im europäischen Topfußball und sämtliche Topklubs stehen bereits seit letztem Sommer bei ihm Schlange. Eduardo Camavinga ist mit seinen jungen 18 Jahren bereits Stammspieler bei seinem Klub Stade Rennes und könnte nun den nächsten Schritt machen: Vielleicht beim FC Bayern?

Der deutsche Rekordmeister hat den zentralen Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach als Transferziel auserkoren und will den Franzosen verpflichten. Zuerst hieß es, der FC Bayern würde keinen Vorstoß im Sommer beim Youngster wagen. Jetzt scheint sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic umentschieden zu haben.

Bayern an Youngster Camavinga dran – Salihamidzic intensiviert Bemühungen



Denn im Mittelfeld könnte bei Bayern im Sommer der nächste große Umbruch stattfinden: Der Vertrag von Veteran Javi Martínez läuft aus, Corentin Tolisso könnte verkauft werden. Dazu Endet die Leihe von Tiago Dantas, dem geforderten Wunschspieler von Trainer Hansi Flick – der die Bayern aller Voraussicht nach auch im Sommer verlassen wird. Neben den Dreien steht auch Sommer-Verpflichtung Marc Roca wieder auf der Abschussliste und gilt jetzt schon als Transferflop.

Das könnte Sie auch interessieren: So reagiert Kimmich auf den Alaba-Wechsel nach Madrid

Käme es zu den genannten Abgängen, wäre Camavinga ein passender Ersatz. Vom Alter her würde er in den geplanten Altersumbruch der Bayern passen und könnte langsam an einen möglichen Stammplatz hinter Leon Goretzka und Joshua Kimmich beim deutschen Rekordmeister herangeführt werden.

Eduardo Camavinga ist erst 18 Jahre alt und absolvierte schon jetzt drei Spiele für die französische Nationalmannschaft (ein Treffer). imago images/PanoramiC Foto:

Außerdem sollte er keine Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung haben, spielen doch schon mit Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Tanguy Nianzou, Bouna Sarr, Tolisso, Kingsley Coman und dem schon verpflichteten Dayot Upamecano bereits eine Vielzahl an Franzosen.

Wäre Franzose Nummer Acht: Bayern will Camavinga im Sommer



Wie „France Football“ bereits berichtet, bemühen sich die Bayern nun deutlich um Camavinga. Das einzige Problem dabei dürfte wohl aber das Finanzielle darstellen: Transfermarkt.de taxiert den Marktwert Camavingas auf satte 60 Millionen Euro, sein Vertrag hingegen läuft 2022 aus. Gerüchten zufolge soll der 18-Jährige zwischen 35-40 Millionen Euro Ablöse kosten, sein Berater Jonathan Barnett versah seinen Schützling im Interview mit „Spox“ ein Preisschild über 50 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Bericht: Bayern München verhandelt mit Star von Real Madrid

In Zeiten von Corona ein stolzer Preis, doch zeigt er weiterhin solche Leistungen, dürfte er auch nicht mehr günstiger werden. Eine Vertragsverlängerung lehnte der französische Nationalspieler bereits ab. Es ist also schon mal klar: Er will den nächsten Schritt zu einem Topklub machen. Allerdings ist der FCB nicht der einzige Interessent. Auch Real Madrid ist hinter Camavinga her.