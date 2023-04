Für 40 Millionen? Manchester United forciert Transfer von Bundesliga-Star

War das ein Transfer mit Weitsicht? Im Wissen darum, dass einer der absoluten Leistungsträger den Verein im Sommer eventuell verlassen wird? Am Montag machte Bayer Leverkusen die Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Arthur offiziell. Der 20-jährige Rechtsverteidiger wechselt zur neuen Saison von América FC zur Werkself – weil sich Jeremie Frimpong im Sommer gen England verabschieden wird?

Schon seit längerem wird über ein Interesse von Manchester United an dem 22-jährigen Niederländer berichtet, nun verdichten sich die Anzeichen eines bevorstehenden Transfers. Wie Sky berichtet, haben sich kürzlich Vertreter der „Red Devils“ mit Frimpongs Management getroffen.

Manchester United will Jeremie Frimpong verpflichten

Dabei sollen auch schon die die Chancen eines Wechsels ausgelotet worden sein, der Pay-TV-Sender berichtet von einem positiven Verlauf der Gespräche. Und ein Transfer scheint nicht unwahrscheinlich zu sein, demnach seien die Leverkusener Verantwortlichen bereit, Frimpong ab einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro ziehen zu lassen.

MOPO

Ein Verkauf für ebenjene Summe würde den zweitteuersten Abgang in Bayers Vereinsgeschichte bedeuten – nach Kai Havertz, der im Sommer 2020 für 80 Millionen an den FC Chelsea abgegeben wurde. Womöglich werden sich der deutsche Nationalspieler und Frimpong in der kommenden Saison also als direkte Konkurrenten in der englischen Premier League begegnen.

Leverkusens Frimpong besticht durch Torgefährlichkeit

Für Frimpong, der im Januar 2021 für 11 Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Deutschland gewechselt war, ist Man United laut dem Bericht eine hochinteressante Wechsel-Option. In Leverkusen besitzt er noch einen Vertrag bis 2025, weswegen eine hohe Ablöse fällig werden würde.

Das könnte Sie auch interessieren: Rückehr zu Barça? Messi und PSG stehen „kurz vor der Scheidung“

Bei „transfermarkt.de“ konnte Frimpong seinen Marktwert jüngst auf 35 Millionen Euro erhöhen – schließlich zählt der in Amsterdam geborene Rechtsfuß zu den offensivstärksten Außenverteidigern der Bundesliga und war allein in dieser Saison bereits an 17 Toren der Werkself beteiligt.