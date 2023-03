Erwischt! Darum ermittelt die Polizei jetzt gegen Haaland

Stürmerstar Erling Haaland von Manchester City ist mit dem Handy am Steuer erwischt worden. Die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“ veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen ist, wie der 22-Jährige in seinem Rolls-Royce auf einer zweispurigen Straße fährt. Dabei hält er sein Smartphone in der Hand und schaut immer wieder auf das Display.

Die Aufnahmen sollen am Tag nach Haalands Fünferpack im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Leipzig (7:0) entstanden sein.

Haaland könnte Führerschein verlieren

„Ich kann bestätigen, dass die Polizei das Bild kennt und untersucht“, sagte ein Polizeisprecher aus Manchester der Boulevard-Zeitung Mirror. Haaland drohen nun sechs Strafpunkte und eine Geldstrafe von etwas über 200 Euro. Auch der Führerschein könnte dem Premier-League-Toptorjäger entzogen werden, wenn die Prüfung erst in den vergangenen zwei Jahren abgelegt wurde.

Erling Haaland caught using phone while driving £300k Rolls-Royce https://t.co/CIdpxdAkYc pic.twitter.com/At0YM1us73 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 27, 2023

Kritik für die Aktion gab es auch vom britischen Automobilverband „The Automobile Association“, ein Sprecher nannte den Vorfall „ein klares Rot, für das es keine Entschuldigung gibt. Es ist gefährlich, während des Fahrens das Handy in der Hand zu halten. Für jemanden, der so effektiv im Toreschießen ist, ist das definitiv ein Eigentor.“ (sid/tie)