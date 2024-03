Frau im Hotel vergewaltigt? Vier Fußball-Profis in Haft

Vier Profis des zehnmaligen argentinischen Meisters Velez Sarsfield sind am Montag nach Vergewaltigungsvorwürfen vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Anwältin der Klägerin mit. Den Spielern wird vorgeworfen, Anfang März eine Frau in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.

Die vier Spieler werden für 48 Stunden festgehalten, bis ein Richter entscheidet, ob sie bis zum Abschluss der Ermittlungen in Haft bleiben sollen. Die Anordnung erfolgte auf Antrag der Staatsanwältin Eugenia Maria Posse nach einem dreistündigen Gespräch mit dem mutmaßlichen Opfer.

Über eine Verlängerung der Haft wird am Mittwoch entschieden

Der Erstligist aus Buenos Aires erklärte am Montag, er habe die vier Spieler vorläufig suspendiert und eine interne Untersuchung angeordnet. „Der Klub bekräftigt seine tiefste Besorgnis über die gemeldeten Ereignisse, die eindeutig im Widerspruch zu den Grundsätzen und Werten unserer Institution stehen“, hieß es.

Ein Richter wird am Mittwoch entscheiden, ob die Haft der Spieler verlängert wird.