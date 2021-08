Für den französischen Top-Klub Paris Saint Germain sollte es der neunte Gewinn des Supercups werden. Doch diesen Plan durchkreuzte der aktuelle französische Meister OSC Lille – und feiert seinerseits den ersten Triumph im französischen Supercup.

Die Mannschaft um die deutschen Profis Julian Draxler und Thilo Kehrer hat den ersten Titel der neuen Saison verpasst. Im französischen Supercup, bei dem der Meister und der Pokalsieger der vergangenen Saison aufeinandertreffen, verlor der Rekordtitelträger gegen Überraschungmeister OSC Lille mit 0:1.

Französischer Meister Lille gewinnt auch den Supercup

Den Treffer für den Klub aus dem Norden Frankreichs erzielte der Portugiese Xeka in der 45. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz. Für Lille ist es der ersten Gewinn des Supercups. Der Klub aus der Hauptstadt gewann den Pokal hingegen in den letzten acht Jahren in Serie.

Die Partie fand übrigens nicht in Frankreich statt, sondern in der israelischen Hauptstadt Tel-Aviv.