Flog Tuchel bei Chelsea raus, weil er seinen eigenen Spieler nicht erkannte?

Die Entlassung von Thomas Tuchel beim FC Chelsea Anfang September ließ zahlreiche Anhänger in Deutschland und England fassungslos zurück. Dass eine Niederlage in Zagreb und ein paar liegen gelassene Punkte in der Liga nicht die einzigen Gründe für das Aus gewesen sein können, lag für viele auf der Hand. Ein Bericht der englischen „Times“ bringt nun ein wenig Licht ins Dunkel.

Demnach sorgten auch unterschiedliche Vorstellungen zwischen Tuchel und Klub-Boss Todd Boehly bezüglich der Transfer-Ausrichtung der „Blues“ für Verstimmungen innerhalb des Vereins, heißt es in dem Bericht.

Chelsea: Tuchel-Aus auch wegen Transfers?

Vor allem mit Blick auf die Personalplanungen im Mittelfeld herrschte Uneinigkeit. Obwohl Tuchel mit dem vorhandenen Personal um N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek und Conor Gallager zufrieden gewesen sei, habe Boehly den Transfer von Denis Zakaria per Alleingang verpflichtet.

Dass Tuchel den Schweizer beim ersten Aufeinandertreffen nicht einmal erkannt haben soll, macht deutlich, wie wenig Zusammenhalt in den Transferaktivitäten geherrscht haben könnte.

Inzwischen steht Graham Potter bei Chelsea an der Seitenlinie, konnte das Team aber nicht stabilisieren – im Gegenteil: Aktuell rangiert das Londoner Schwergewicht nur auf Platz 10. Besser werden soll es nun unter anderem mit Enzo Fernandez werden. Den Portugiesen zog Chelsea am Deadline Day als Verstärkung für über 120 Millionen Euro an Land. Position: Mittelfeld.