Flitzer „foult“ Liverpool-Star bei Torjubel – Klopp brüllt ihn an

Beim Treffer zum 7:0 durch Roberto Firmino (88.) wollte Jürgen Klopp eigentlich einen „ganz besonderen Moment“ genießen. Doch zum Ende der Gala gegen Manchester United schäumte der Liverpool-Coach vor Wut.

Ein Fan war nach dem Treffer auf den Platz gerannt, um mit der Mannschaft zu jubeln. Kurz vor den LFC-Stars war er aber ausgerutscht und traf er Außenverteidiger Andy Robertson mit dem Fuß. Dieser hielt sich anschließend vor Schmerzen den Knöchel.

Ordner führt Flitzer ab, dann legt Klopp los

Für das ungeplante Foul musste sich der Flitzer von Klopp ein paar passende Worte anhören, als er von einem Ordner abgeführt wurde. Ihm gefiel die Gefährdung seiner Spieler nämlich gar nicht. Aber Robertson konnte nach dem Zusammenprall ohne Probleme weiterspielen. Und Klopp konnte trotz die Aktion das Tor von Firmino doch noch genießen.

MOPO

„Bei all den schönen Toren, die er erzielt hat, war dies das Tor, was er am meisten gewollt hat“, schwärmt Klopp nach dem Spiel. Firmino wird die Reds nach acht Jahren zum Saisonende verlassen. Zuletzt stand er nur selten von Beginn an auf dem Platz. Dennoch sei es keine einfache Entscheidung für ihn gewesen, merkt Klopp an: „Den Empfang, den er bekam, war außergewöhnlich.“