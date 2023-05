Finales Wochenende: Sky zeigt zusätzliche Konferenz für Fußball-Fans

Der Pay-TV-Sender Sky weitet sein Angebot zum letzten Spieltag der Bundesliga aus und zeigt am Samstag eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschafts-Entscheidung.

Neben der Konferenz mit allen neun Spielen gibt es nach Angaben des Bezahl-Anbieters zusätzlich eine Sendung mit den Partien von Bayern München in Köln und Borussia Dortmund gegen Mainz. Die Präsentation des Spieltags kommt aus dem Dortmunder Stadion und nicht wie sonst üblich aus dem Studio in Unterföhring. Spielbeginn ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Auch das Personal steht fest. Frank Buschmann kommentiert in der Konferenz das Bayern-Spiel, Kai Dittmann die Dortmund-Partie. Bei den Live-Übertragungen der beiden Einzelspiele sitzen Wolff-Christoph Fuss in Dortmund und Martin Groß in Köln am Mikrofon. (dpa/dv)