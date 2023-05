Er wollte aufhören: Darum macht TV-Kommentator Buschmann bei Sky doch weiter

Eigentlich sollte Ende der Saison Schluss sein. Frank Buschmann hat nach langer Überlegung seinen Vertrag bei Sky nun aber doch um zwei Jahre verlängert. Das teilte er auf seinem Instagram-Kanal mit.

In der Video-Botschaft erläuterte Buschmann seine Entscheidung ausführlich. Als Grund führt er insbesondere das neue Sky Format „Sky Next Generation“ an, bei welchem Kinder Bundesligaspiele kommentieren und einen Einblick in die Sportwelt erhalten.

Frank Buschmann liebt das Format „Sky Next Generation“

„Aufgrund des unglaublichen Spaßes, den ich tatsächlich bei den „Sky Next Generation“ Übertragungen hatte (…) bin ich nochmal ganz schwer ins Grübeln gekommen“, heißt es in dem Instagram-Video. Auch die Konferenzen mit seinen „Kollegen, die mir ans Herz gewachsen sind“ haben dazu beigetragen, dass er seine Entscheidung noch mal überdacht hat.

Über 30 Jahre moderiert Buschmann in verschiedenen Sendungen und Sendern wie Arena, Sport 1 oder Sky bereits. Auch im Fußballvideospiel „FIFA“ ist seine Stimme seit einigen Jahren zu hören. In der Videomitteilung stellt der Moderator klar: „Da macht’s immer noch Bock und es brennt noch.“ Humor beweist Buschmann auch noch, in dem er ironischerweise meint: „Außerdem brauche ich natürlich auch das Geld“.

Neben Frank Buschmann hat auch Sportreporter-Urgestein Ulli Potofski seinen Vertrag bei Sky um zwei Jahre verlängert.