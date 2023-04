Vogel fliegt ins Triebwerk! Feuer am Flugzeug von Arsenal-Profis

Wegen eines Schadens an ihrem Flugzeug sind die Fußballerinnen des WFC Arsenal nach dem Unentschieden im Champions-League-Halbfinalspiel beim VfL Wolfsburg erst mit einem Tag Verspätung nach London zurückgereist.

Die Maschine mit dem englischen Team an Bord musste am Sonntagabend am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg den Start abbrechen, weil ein kleinerer Vogel in das Triebwerk geflogen war.

MOPO

In dem Triebwerk brach ein kurzes Feuer aus, das Flugzeug rollte daraufhin auf das Vorfeld zurück. Verletzt wurde niemand. Am Flughafen wurde jedoch aus Sicherheitsgründen entschieden, zunächst das Triebwerk zu kontrollieren und die Passagiere erst am Montag mit einer Ersatzmaschine nach London zu fliegen.

Der WFC Arsenal hatte zuvor im Halbfinal-Hinspiel in Wolfsburg nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden erreicht. Das Rückspiel findet am 1. Mai in London statt. (dpa/cs)