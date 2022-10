Die Bayern feiern Choupo-Moting (33) – neuer Vertrag in Aussicht?

Zwei Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen: Trotz seiner herausragenden Bilanz droht Bayern Münchens neuem Torgaranten Eric Maxim Choupo-Moting im Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder der einst angestammte Bankplatz.

„Wir müssen schauen. Er ist nach der langen Zeit noch nicht so im Rhythmus und kann nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 5:2 im DFB-Pokal beim FC Augsburg.

Dort hatte Ex-HSV-Talent Choupo-Moting mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Achtelfinal-Einzug des Rekordsiegers.

Choupo-Moting brilliert erneut

Zuvor trumpfte der 33-Jährige im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg (5:0) auf. In beiden Partien kam er auf insgesamt 150 Spielminuten – fast so viele, wie in den vorausgegangenen 15 Spielen der Saison (167 Minuten).

Youngster Jamal Musiala meinte, er sei sich bei Choupo-Moting stets sicher: „Er macht die Dinger rein. Er hat eine super Präsenz vor dem Tor.“ Dies, betonte Salihamidzic, sei bei all den mitunter zu verschnörkelten Zauberfüßchen im Bayern-Angriff „ein großer Vorteil“.

„Choupo hat es wieder sehr gut gemacht, wie gegen Freiburg. Er hat seine Trainingsleistung fortgesetzt, was nicht so leicht ist“, lobte Nagelsmann: „Wir sind sehr froh, dass er bei uns im Kader ist.“

Allerdings läuft der Vertrag des Angreifers im Sommer aus. „Lassen wir Choupo jetzt mal ein bisschen spielen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu: „Er macht das sehr gut, wir wissen, was wir an ihm haben – und er, was er an uns hat.“

Choupo Moting sagte in Augsburg: „Wir haben eine super Qualität in der Mannschaft und super individuelle Spieler.” Wenn man all das „zusammen auf den Platz“ bringe, „dann können wir alles erreichen“. Pokalsieg, Champions-League-Triumph – und eine erfolgreiche Aufholjagd in der Liga. (sid/nis)