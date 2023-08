„Fast wie eine Religion“: Auf diese Fans freut sich Heidenheims Schmidt besonders

Auf das kommende Auswärtsspiel dürfte sich Trainer Frank Schmidt vom Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim besonders freuen. „Ich liebe Emotionen und eng gebaute Stadien, Bier- und Bratwurstgeruch“, sagte der 49-Jährige.

„Das findet man insbesondere im Westen Deutschlands, wo Fußball absoluter Kult und teilweise fast schon wie eine Religion ist.“

Heideheim wartet noch auf die ersten Bundesliga-Punkte

Die Heidenheimer treten zum Auftakt des 3. Spieltags am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Vizemeister Borussia Dortmund an. Das Stadion des BVB ist das größte Deutschlands – und eines der stimmungsvollsten. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien gegen Wolfsburg (0:2) und Hoffenheim (2:3) nimmt der FCH den nächsten Anlauf, den oder gar die ersten Bundesliga-Punkte seiner Klubhistorie zu holen.

Die Dortmunder sind nach dem 1:1 im Revierderby in Bochum am vergangenen Samstag allerdings ebenfalls gefordert. (dpa/fs)