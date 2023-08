„Eine Option“: Wechselt der erste deutsche WM-Held nach Saudi-Arabien?

Eine Rückkehr von Ex-Weltmeister Julian Draxler in die Fußball-Bundesliga ist derzeit kein Thema. Das könne er „Stand jetzt ausschließen“, sagte sein Berater Roger Wittmann bei „Bild“. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien sei dagegen eine Option.

Draxlers Vertrag bei PSG, der ihm rund sieben Millionen Euro jährlich einbringen soll, läuft im kommenden Sommer aus – er soll dort seit Längerem auf der Streichliste stehen. In der vergangenen Saison war der 29-Jährige an Benfica Lissabon ausgeliehen, die Leihe missglückte in erster Linie verletzungsbedingt. Insgesamt absolvierte Draxler für Benfica Lissabon nur zehn Ligaspiele, davon lediglich eine Partie über 90 Minuten.

Draxlers Vertrag in Paris soll aufgelöst werden

Auch in der Nationalmannschaft spielt spielt er aktuell keine Rolle. Beim WM-Triumph 2014 in Brasilien gehörte Draxler dem deutschen Kader an, sein letztes von 58 Länderspielen hat er im März vergangenen Jahres bestritten. Mittlerweile ist der Marktwert (sechs Millionen Euro) des Ex-Nationalspielers wieder auf dem Niveau seiner ersten Profi-Saison angelangt.

Zuletzt war er mehrfach mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht worden, diese Möglichkeiten zerschlugen sich dem Vernehmen nach. Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtet, strebe Draxler in Gesprächen mit der Vereinsführung eine Auflösung seines Arbeitspapiers an. In diesem Fall könne er frei über den nächsten Schritt entscheiden und sich auch nach Ablauf der Transferfrist bei einem passenden Angebot einem anderen Klub anschließen. (dpa/lmm)