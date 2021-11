Ein möglicher Transfer von Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi könnte einem Bericht zufolge seinem Ex-Verein SpVgg Unterhaching Millionen einspielen. Der Regionalligist soll nach Informationen von „Bild“ und „Sportbild“ beim nächsten Wechsel des 19 Jahre alten RB-Salzburg-Stürmers 22,5 Prozent der Ablösesumme erhalten.

Zuerst hatte „Euro am Sonntag“ in seiner am 22. Oktober erschienenen Ausgabe über eine Transfer-Beteiligung der Unterhachinger berichtet. „Genaue Zahlen werde ich natürlich nicht nennen, aber es wird schon eine Größenordnung sein, die Haching wirtschaftlich und strukturell völlig andere Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet“, hatte Unterhachings Präsident Manfred Schwabl dem Magazin gesagt.

Leipzig, Bayern, Dortmund, Liverpool: Adeyemi ist heiß begehrt

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, wonach sich der FC Bayern München um eine Verpflichtung des Fußballprofis bemühe. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Liverpool interessiert sein. Eine Ablösesumme soll bei etwa 30 bis 40 Millionen Euro liegen – das würde Unterhaching mindestens 6,75 Millionen Euro einbringen.

Adeyemi wurde von 2012 bis 2018 beim bayerischen Klub ausgebildet. Im Alter von 16 Jahren wechselte er für 3,35 Millionen Euro nach Österreich zu RB Salzburg. Haching-Präsident Schwabl soll die 22,5-Prozent-Klausel ausgehandelt haben. Der Verein war 2019 als damaliger Drittligist an die Börse gegangen. In der vergangenen Saison war Unterhaching aus der 3. Liga abgestiegen. (aw/dpa)