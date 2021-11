Faride Alidou ist einer dieser Fußballer, für die sich das Eintrittsgeld lohnt. Gegen Kiel durfte der 20-Jährige zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf ran – und überzeugte. Zumindest für eine knappe Stunde. Dann war der Tank des Offensivspielers merklich leer.

Im ersten Durchgang hatte Alidou die HSV-Fans mit seinen Tempodribblings verzückt. Auch den Elfmeter, der zum 1:0 durch Sonny Kittel führte, hatte er stark herausgeholt. Ein Auftritt, der dem Anhang richtig viel Spaß machte. Wie schon zuletzt in Paderborn (2:1) war der Flügelflitzer ein erfrischendes Element, zumindest so lange, wie es seine Kräfte zuließen.

HSV-Talent Alidou verließen die Kräfte

Nach dem Wiederanpfiff verlor Alidou langsam, aber sicher den Faden, ehe er in der 72. Minute – ohne eine weitere nennenswerte Aktion – durch Manuel Wintzheimer ersetzt wurde. Körperlich noch eine Schippe draufzulegen wird für den Youngster der nächste Schritt sein, um sich im Profifußball dauerhaft beweisen zu können. Gelingt ihm dieser, werden die HSV-Fans noch viel Freude an Alidou haben.