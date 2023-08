Fast 2 Millionen Follower! Neuer Bayern-Torwart bringt Superstar-Freundin mit

Turbulente Wochen für Bayern Münchens neuen Torhüter Daniel Peretz. Fast gleichzeitig mit seinem Wechsel in die Bundesliga wurde seine Beziehung zu der Sängerin Noa Kirel bekannt. Diese ist in ihrer Heimat Israel seit vielen Jahren ein Superstar, hat fast zwei Millionen Follower bei Instagram – und kommt mit nach Deutschland.

Internationale Bekanntheit erlangte Kirel im Frühjahr, als sie beim Eurovision Song Contest in Liverpool eine beeindruckende Leistung zeigte und mit ihrem Song „Unicorn“ am Ende sogar Dritte wurde – eine der besten Platzierungen aller Zeiten für Israel. Die 22-Jährige präsentierte sich dort in einem engen Leder-Zweiteiler und mit einer XXL-Tanzeinlage, die für großen Applaus in der Arena gesorgt hatte.

Schon im Alter von gerade mal 14 Jahren veröffentlichte die junge Sängerin ihre erste Single, welche sie in ihrem Heimatland zu einem Nachwuchs-Popstar machte. Kirel erhielt später viermal die Auszeichnung als beste israelische Künstlerin bei den MTV Europe Music Awards, war bereits Jurorin der Fernsehshow „Israel’s Got Talent“ und hatte ihre eigene TV-Show „Kfula“ – und das alles als 16-Jährige.

Noa Kirel begleitet Bayern-Keeper Peretz nach München

Kirel hat aktuell mehr als 1,8 Millionen Instagram-Follower und ist neben ihrem Job als Sängerin auch als Model, Schauspielerin und Moderatorin tätig. In München präsentierte sie sich gemeinsam mit dem neuen Bayern-Keeper Peretz auf der Tribüne der Allianz Arena, als die beiden das Heimspiel gegen den FC Augsburg (3:1) verfolgten.

Doch Peretz will in München nicht nur mit seiner neuen Star-Freundin, sondern auch mit seiner Leistung glänzen. „Ich freue mich auf die Herausforderung. Klar will ich spielen. Ich will mich beweisen“, kündigte der Israeli bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag angriffslustig an. Beim deutschen Rekordmeister zu spielen, sei eine große Ehre. „Ich bin ein Fan, seitdem ich Kind bin“, betonte der 23-Jährige.

Peretz kam von Maccabi Tel Aviv

Am Freitag wechselte der Schlussmann vom israelischen Klub Maccabi Tel Aviv nach München und unterschrieb einen Vertrag für fünf Jahre bis zum Sommer 2028. Laut eigener Aussage haben die Bayern eine Sockelablöse in Höhe von fünf Millionen Euro für den Zugang überwiesen. Bayerns zukünftige Nummer 2 wird als Mann der Zukunft angesehen und soll von Ulreich und Neuer lernen.

Vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem seit über acht Monaten verletzten Nationaltorhüter Neuer freut sich Peretz. „Manuel ist mein Idol. Ich habe ihn gestern getroffen. Er ist sehr bodenständig und ein guter Typ“, äußerte Peretz.

Bayern-Boss Dreesen: Peretz hat Zukunfts-Perspektive

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bezeichnete Peretz als „Perspektive für die Zukunft. Ich bin sicher, dass wir mit Daniel ein Stück weit Zukunft planen können. Als Torhüter hast du ein langes Sportlerleben“, sagte Dreesen.

Mehr noch: Der Bayern-Boss sprach nach dem Transferpoker um einen neuen Bayern-Keeper mit vielen Wendungen von einem „Happy End“.