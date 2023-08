Nach Rauswurf: Kahn „endlich wieder“ im Stadion – aber nicht in München

Ex-Bayern-Chef Oliver Kahn war nach mal wieder im Fußball-Stadion, aber nicht in der Allianz Arena. Stattdessen besuchte er seinen anderen Ex-Verein.

Am Sonntag war der frühere Nationaltorhüter beim Zweitliga-Spiel des Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig und sah ein 2:0 seines alten Klubs.

Kahn besucht Heimspiel von Ex-Klub KSC

„Endlich wieder einmal in der Heimat. Gratulation an den Karlsruher SC, ein verdienter Sieg plus tolle Stimmung im neuen Stadion“, schrieb der 54-jährige Kahn auf Instagram und postete ein Foto von sich auf der Tribüne im neuen Wildpark.

Der gebürtige Karlsruher spielte in der Jugend für den KSC und wechselte 1994 dann zum FC Bayern München, wo er 2008 nach 14 Jahren seine Karriere beendete.

Kahn war ab Juli 2021 Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters. Ende Mai gab der FC Bayern die Trennung von Kahn bekannt, der bis Ende 2024 laufende Vertrag wurde im August aufgelöst. (dpa/ps)