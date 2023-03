Fans sauer: Bundesliga-Profi am Handy auf der Ersatzbank

Am Samstag erlitt Hertha BSC einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz verlor bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3. Dabei zeigte sie eine desolate Leistung, konnte kaum eigene Akzente setzen. Zu dem unglücklichen Bild, das die Berliner bei der Niederlage abgaben, lieferte auch Florian Niederlechner (32) einen Beitrag. Er wurde gelangweilt mit dem Handy auf der Ersatzbank erwischt.

Der in der Halbzeit ausgewechselte Berliner Profi war von TV-Kameras eingefangen worden, wie er in der 58. Spielminute auf sein Smartphone schaut. Das heizte im Netz sofort die Spekulationen an und sorgte für viel Kritik an Niederlechner. Teamkollege Kevin-Prince Boateng (36) sprach sogar von einem Shitstorm.

Boateng nimmt Niederlechner nach Hertha-Pleite in Schutz

Ebenjener Boateng aber nahm Niederlechner in Schutz. „Ich möchte eine Sache kurz sagen, weil ich gehört habe, dass es gerade einen Shitstorm gibt gegen Niederlechner, weil er auf der Bank saß und am Telefon war“, sagte Boateng im ZDF-„Sportstudio“ und erklärte: „Er war am Telefon, um zu schauen, wie die Tabelle steht. Da möchte ich bitte, dass der junge Mann in Ruhe gelassen wird. Denn wenn Du im Abstiegskampf bist, dann guckst du mal, wie die Tabelle ist.“

Niederlechner erklärte sich später in einer Instagram-Story: „Liebe Hertha-Fans, Absolut unglückliche Szene. Aber ich habe nur mit meinen Mitspielern die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt!!! Mehr nicht!! Ich will einfach nur den Klassenerhalt!“.