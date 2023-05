Fan-Zoff bei den Bayern – Sprecher: „Sich zu verpissen, ist unglaublich!“

Die Wut und Enttäuschung war groß bei allen Bayernanhängern nach der 1:3-Pleite gegen RB Leipzig. Die Fanvereinigung „Club Nr. 12“ hat besonders die Zuschauer kritisiert, welche am Samstagabend das Stadion vor Abpfiff verlassen haben.

„Ich finde es schon bei normalen Spielen bedenklich, wenn Fans das Stadion vorzeitig verlassen“, sagt Club Nr. 12 Sprecher Alexander Salzweger. Diesmal sei es aber eine neue Stufe. „Dass sich Leute bei einem derart wichtigen Spiel in der 76. Minute beim Stand von 1:2 verpissen, ist unglaublich. Ich habe null Verständnis dafür“, erwähnte der Sprecher gegenüber „SPOX“ und „GOAL“.

„Die Fans in der Südkurve waren richtig angepisst“

Bereits nach dem zwischenzeitlichen 1:2 Treffer von Leipzig (76. Spielminute) haben sich Unmengen an Menschen von ihren Sitzen erhoben und das Stadion verlassen. Lediglich die aktive Fan- und Ultraszene des FC Bayern in der Südkurve blieb nach dem 1:3 Endstand geschlossen im Stadion.

„Mir fällt kein anderes wichtiges Spiel von uns ein, bei dem das Stadion so lange vor Abpfiff so leer war. Das ist aber genau das Publikum, das sich der FC Bayern in den letzten Jahren herangezüchtet hat.“ Daher sei es nicht verwunderlich, dass sich diese Zuschauer bereits vor dem Abpfiff verabschiedeten.

„Die Fans in der Südkurve waren richtig angepisst darüber, es gab auch lautstarke Unmutsbekundungen“, sagt Salzweger. Die gesamte Stadionatmosphäre würde berechtigt von anderen bemängelt werden. Besonders liege das an Zuschauern, die keine Stimmung verbreiten und bei Fangesängen nicht mitmachen würden. „Die Haupttribüne war auch gegen Leipzig eine Katastrophe.“, bemängelt der Club Nr. 12 Sprecher.

Der FC Bayern liegt vor dem letzten Spieltag zwei Punkte hinter Borussia Dortmund und muss für einen Titelgewinn auf einen Patzer des BVB hoffen.