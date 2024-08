Panne bei Meisterfeier: Pokal bleibt an Strommast hängen

Der paraguayische Verein Libertad de Pirayú sorgte für kuriose Bilder, als der frisch gewonnene Meisterschaftspokal an einem Stromkabel hängen blieb. Nach dem Gewinn des Titels in einer regionalen Liga veranstaltete der Verein eine Parade, um den Fans die Trophäe zu präsentieren. Während die Spieler auf dem Dach des Busses ausgelassen feierten, hob einer von ihnen diese hoch – und prompt verfing sie sich in den Stromleitungen über der Straße.

Wie auf Aufnahmen es Reporters zu sehen ist, flogen sogleich die Funken. In dem Video ist außerdem zu erkennen, wie einige Fans versuchten, den Pokal mit einer Stange herunterzuholen. Juan Carlos Romero, der Präsident des Vereins, bezeichnete den Vorfall als Glück im Unglück und bestätigte, dass es keine Verletzten gab.

CASI SE QUEDARON SIN COPA LOS CAMPEONES

-El club Libertad de Pirayú, salió campeón de la Liga.

-Realizaron una caravana dónde casi pierden la copa.

„Wir waren erschrocken nach dem Vorfall, alle haben gefeiert, aber plötzlich hörten wir Funken und sahen, dass der Pokal am Kabel hing. Das hat uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt“, so Romero.

Am 28. Juli gewann Libertad de Pirayú in einem spannenden Endspiel mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Club Cerro Porteño Taba’i den Titel der Regionalliga. Es ist die erste Trophäe für den Verein seit 94 Jahren.