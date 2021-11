Das Aus von Markus Anfang als Trainer von Werder Bremen ist das Thema des Wochenendes. Der 47-Jährige trat am Samstagmorgen vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 (1:1) von seinem Amt zurück, nachdem publik geworden war, dass die Staatsanwaltschaft wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfzertifikates gegen ihn ermittelt. Nun kommen neue pikante Details ans Licht.

Wie die „Deichstube“ berichtet, mussten Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge (ebenfalls zurückgetreten) im August am Flughafen Frankfurt auf dem Weg zum Spiel in Karlsruhe kurzzeitig in Quarantäne, weil ein Werder-Profi positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Das fiel nun einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nachträglich ungewöhnlich auf, als er nach dem erneuten Corona-Fall von Werder-Profi Marco Friedl vor gut einer Woche die Impfpässe aller Spieler und Mitarbeiter des Zweitligisten vorliegen hatte.

Denn laut Impfpass von Markus Anfang hätte dieser im August gar nicht in Quarantäne gemusst, weil er im April und Juli geimpft worden sein soll. Zudem habe der Trainer schon bei seinem Amtsantritt im Sommer gesagt, er wäre noch ungeimpft – ein Widerspruch, der Anfang jetzt wohl teuer zu stehen kommt.

Ermittlungen gegen Ex-Werder-Coach Anfang laufen

Nachforschungen mittels der im Pass eingetragenen Chargen-Nummern ergaben, dass mindestens eine Nummer gar nicht existierte. Dazu kommt, dass das Datum von Anfangs Zweitimpfung in den Zeitpunkt fällt, als dieser mit Werder im Trainingslager im Zillertal in Österreich war.

Eine Menge Ungereimtheiten also. Vergangenen Donnerstag erstattete das Gesundheitsamt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.