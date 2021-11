Die Impfpass-Affäre hat gravierende Folgen, Werder Bremen muss einen neuen Trainer finden: Markus Anfang hat nach turbulenten Stunden an der Weser am Samstag seinen sofortigen Rücktritt als Trainer der Norddeutschen erklärt. Damit reagierte der 47-Jährige rund neun Stunden vor dem Topspiel gegen Schalke 04 auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen ihn wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikates.

„Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende“, wird Anfang in einer Pressemitteilung zitiert: „Ich habe daher die verantwortlichen Personen um die umgehende Auflösung meines Vertrages gebeten, diesem Wunsch haben sie entsprochen.“

Markus Anfang tritt nach Impfass-Affäre als Werder-Trainer zurück

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass eine Strafanzeige des Bremer Gesundheitsamtes gegen Anfang wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfdokuments vorliegt. Der 47-Jährige hatte die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Aber: Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Anfangs Impfpass beschlagnahmt. „Inwieweit der Impfausweis tatsächlich falsch ist, das werden wir zeitnah klären können“, sagte Staatsanwalt Frank Passade am Samstag.

Neben dem Chefcoach legte auch Co-Trainer Florian Junge, gegen den ebenfalls staatsanwaltschaftlich ermittelt wird, sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Die „Deichstube“ berichtete zuerst.

„Markus und Florian übernehmen mit ihrem Schritt Verantwortung und tragen somit dazu bei, die Unruhe, die in den letzten Tagen rund um den Verein und die Mannschaft aufgekommen ist, zu beenden. Wir respektieren ihre Entscheidung und werden uns nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen“, sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Anfang hatte am Donnerstagabend beteuert, „wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen“ zu haben. Den Impfpass habe er „anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen“. Anfang ging „selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat.“

Auch gegen den Co-Trainer von Markus Anfang wird ermittelt

Nun reagierte er jedoch auf die große Unruhe – so lautet zumindest die offizielle Kommunikation. Wenige Minuten vor der Werder-Mitteilung hatte das Fachmagazin Kicker von einer Entlassung Anfang berichtet. Weitere Stellungnahmen des Klubs sollen erst im Rahmen der Partie gegen Schalke am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) erfolgen.

Gegen Schalke wird das Team vom österreichischen Co-Trainer Danijel Zenkovic betreut. Als Assistent springt U19-Chefcoach Christian Brand ein, teilte Werder mit.