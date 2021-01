Ex-St. Paulianer wird Elfer-Held: Holstein Kiel wirft Bayern München aus dem Pokal

Pokal-Drama an der Förde: Holstein Kiel schafft die Sensation und wirft Bayern München mit 8:7 nach Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal! Ein Ex-St. Paulianer machte nicht nur früh klar, dass Welttorhüter Manuel Neuer auch im 16. Spiel in Folge ein Gegentor kassierte, sondern wurde beim entscheidenden Elfmeter auch zum gefeierten Helden.

Es war der Moment, in dem „Nellie the Elephant“ von den Toy Dolls zum ersten Mal durch das leere Holstein-Stadion dröhnte: Fin Bartels hatte einen 60-Meter-Pass von Jannik Dehm aufgenommen, war den Bayern-Verteidigern enteilt und hatte Neuer keine Chance gelassen – ein blitzsauberes Tor des ehemaligen St. Paulianers.

DFB-Pokal-Krimi: Ex-St. Paulianer Bartels trifft gegen Bayern



1:1 nach 37 Minuten, der Zweitligist schnupperte zum ersten Mal an diesem denkwürdigen Mittwochabend an der Sensation. Erst recht, als Jae Sung Lee den Ball eine Minute später wieder ins Bayern-Tor beförderte. Allerdings wurde der Südkoreaner, an dem der HSV interessiert ist, zurecht wegen Abseits zurückgepfiffen.

Keine Chance für Manuel Neuer: Fin Bartels trifft für Holstein Kiel zum 1:1

Kurios allerdings: Das 1:0 der Münchner erzielte Serge Gnabry (14.) ebenfalls aus dem Abseits heraus - doch da blieb die Pfeife von Schiedsrichter Robert Schröder stumm. „Das ist ein Meter!“, empörte sich Kiels Trainer Ole Werner vergeblich beim Assistenten.

DFB-Pokal: Bayern München geht in Kiel durch Abseits-Tor in Führung



Die Bayern legten nach der Pause gut los. Leroy Sane (48.) verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern technisch brillant zur erneuten Führung, im Gegenzug vergab Alexander Mühling (49.) für Holstein den erneuten Ausgleich. Nach 73 Minuten kam der zunächst geschonte Bayern-Torjäger Robert Lewandowski aufs Feld, doch seine Münchner verfielen wieder in den alten Trott.

DFB-Pokal: In der Nachspielzeit schlägt Holstein Kiel gegen die Bayern zu



Hatte Kiel noch eine Wahl, als alles nach vorn zu werfen? Kiel hatte einen Wahl – einen Hauke Wahl! In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Wahl eine Flanke von Johannes van den Bergh mit seiner Schulter in hohem Bogen über Neuer hinweg im Tor unter. „Ich habe mich schon geärgert, dass ich den Ball nicht richtig getroffen habe“, schmunzelte der Torschütze: „Aber dann habe ich gesehen, dass der Ball doch ins Tor geht ...“ 2:2 - Verlängerung!



Wieder gleicht Holstein Kiel aus! Der Kopfball von Hauke Wahl senkt sich zum 2:2 ins Tor von Bayern München

Dort drängten die Bayern, doch spätestens bei Holstein-Keeper Ioannis Gelios fanden alle ihre Angriffe ein Ende. Ecke um Ecke überstand die Kieler Abwehr - und rettete sich ins Elfmeterschießen. Bei der „Entscheidung von der Strafstoßmarke“ gab Holstein-Trainer Werner die simple Parole aus: „Einfach jeden reinhauen!“



Und das machten sie: Lewandowski, Kimmich, Müller, Alaba und Costa trafen für die Bayern - aber Wahl, Arslan, Serra, Lee und Hauptmann auch für Kiel. Das Elfmeterschießen ging in die Verlängerung. Da parierte Ioannis ganz stark gegen Marc Roca und ließ Bartels für die Entscheidung zum ominösen Punkt schreiten.



DFB-Pokal-Sensation: Bartels macht die Sensation gegen Bayern perfekt

Der 33-Jährige, der zuvor eine persönliche Bayern -Bilanz von zwölf Niederlagen in zwölf Spielen hatte, blieb im Schneetreiben eiskalt und schob den Ball ins Eck. Die Sensation war perfekt. „Mit dem 1:1 sind wir auch mit dem Ball selbstbewusster geworden“, beschrieb Bartels den weiten Weg zum Triumph: „Die Elfer haben wir dann mit der Überzeugung geschossen, dass wir nichts zu verlieren haben.“

Während Holstein Kiel ein Jubel-Knäuel bildet, steht Bayern-Keeper Manuel Neuer einsam im Schneegeriesel

„Unsere Chance war sehr klein, aber das war eine krasse Leistung von den Jungs, schon geil“, freute sich Torschütze Wahl. Im Achtelfinale trifft Holstein Kiel Anfang Februar zu Hause auf Darmstadt 98.