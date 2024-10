Ex-HSV-Star Van der Vaart zerlegt Oranje-Stars nach Pleite gegen Deutschland

Auf die vernichtende Kritik aus der Heimat hatte sich Ronald Koeman schon eingestellt. „Ich kann mir vorstellen, dass es chaotisch aussah. Wir haben in allen Belangen versagt, also können Sie auf mich schießen“, sagte der Bondscoach nach der ernüchternden 0:1-Niederlage in München gegen Deutschland, bei der sich die Niederländer in der Nations League weit entfernt von ihrer Bestform präsentiert hatten: „Sie waren in allen Bereichen des Fußballs besser als wir.“

Die niederländische Tageszeitung AD schrieb von einem „erbärmlichen Abend“, in der ersten Halbzeit war Koemans Mannschaft ohne Torschuss geblieben. De Volkskrant sah in der Elftal nur eine „etwas bessere Version von Liechtenstein“.

Auch van Basten kritisiert die Niederlande

Auch die niederländischen Experten sparten nicht mit Kritik.„Ich schäme mich eigentlich nicht für die niederländische Mannschaft, aber heute schon“, sagte der frühere Bundesligaprofi Rafael van der Vaart beim TV-Sender NOS: „Wir schreiben ihnen so viele Qualitäten zu, aber das… Das passt überhaupt nicht zusammen. Man kann das analysieren, aber es geht einfach alles schief.“

Auch der frühere Bondscoach Marco van Basten wurde deutlich. Er sehe bei Oranje „keinen einzigen Spieler, der Lust hat, Fußball zu spielen. Keinen einzigen. Das sind doch tolle Spiele, oder? Wollt ihr nicht etwas zeigen? Dann kämpft man doch, oder? Das habe ich vermisst“, sagte van Basten.

Mit fünf Punkten nach vier Spielen haben die Niederländer den Einzug ins Viertelfinale der Nations League weiter in der eigenen Hand. Im November wartet zuerst das Duell mit den punktgleichen Ungarn, ehe das Team von Koeman zum Abschluss in Bosnien-Herzegowina antritt. (sid/js)