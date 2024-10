„Will sich eine Bratwurstsemmel holen“: Regel-Wirbel bei DFB-Spiel

Die Überlegenheit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlände hätte sich auch schon früher auf der Anzeigetafel bemerkbar machen können. Nach nur 100 Sekunden traf Debütant Jamie Leweling ins Oranje-Tor, doch Schiedsrichter Slavko Vincic nahm den Treffer nach VAR-Einmischung zurück. „Ein Fehler“, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel fand. Der Ärger darüber fiel angesichts des verdienten 1:0-Sieges aber nicht allzu groß aus, weshalb Nagelsmann seinen Frust über die Szene in einem flapsigen Spruch verpackte.

Was war genau passiert? Serge Gnabry stand bei seiner Vorlage zuvor im Abseits, als ihn Joshua Kimmich versuchte anzuspielen. Der Pass kam aber nicht an, sondern wurde von einem Niederländer mit dem ersten Kontakt zu einem weiteren Oranje-Verteidiger gepasst, der den Ball aber in den Rücken gespielt bekam und ihn nicht kontrollieren konnte. Nach VAR-Eingriff nahm Vincic das Tor zurück. Eine überraschende Auslegung der Regel.

Nagelsmann kritisiert Schiedsrichter Vincic

Das sah auch Nagelsmann so. „Ich finde es skurril, dass der Schiedsrichter das erste Tor abpfeift“, sagte der Bundestrainer nach dem Spiel: „Der holländische Spieler macht noch ruhig einen Kontakt, guckt eine halbe Stunde und will sich eine Bratwurstsemmel holen und verliert den Ball. Und dann zählt das Tor nicht. Das ist ärgerlich.“

Dass Leweling nach 64 Minuten dann doch traf, versöhnte alle Beteiligten zwar mit der Szene aus der Anfangsphase, wenngleich die Frage offen blieb, warum sich die Schiedsrichter so entschieden hatte.