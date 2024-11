Ex-HSV-Star bald nicht mehr Chef: Man United präsentiert neuen Trainer

Der Portugiese Ruben Amorim wird wie erwartet neuer Trainer von Manchester United. Das bestätigte der Premier-League-Verein am Freitag. Amorim, der vom portugiesischen Tabellenführer Sporting Lissabon kommt, unterschrieb einen Vertrag bis zum Juni 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Sein Vertrag in Manchester beginnt allerdings erst am 11. November.

Mit 39 Jahren wird Amorim der jüngste Trainer der Red Devils seit dem legendären Sir Matt Busby, der 36 war, als er das Traineramt übernahm. Bereits zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass Man United sich für den Portugiesen entschieden hatte.

Ruben Amorim folgt bei Manchester United auf ten Hag

Sporting hatte in einer Mitteilung an die portugiesische Börsenaufsicht CMV erwähnt, Man United sei bereit, die vertraglich festgelegte Ablösesumme von zehn Millionen Euro für den Coach zu zahlen. Demnach besaß Amorim eine Ausstiegsklausel.

Amorim folgt bei United auf den Niederländer Erik ten Hag, von dem sich der Klub am Montag getrennt hatte, obwohl dessen Vertrag erst zu Beginn der Saison verlängert worden war. Der wieder mal kriselnde Rekordmeister hatte am Sonntag mit 1:2 bei West Ham United verloren. Nach nur drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen belegt das Team den 14. Platz. Bis zu Amorims Amtsübernahme soll Interimscoach und ehemaliger HSV-Profi Ruud van Nistelrooy das Team betreuen. (aw/dpa)