Der englische Rekordmeister Manchester United hat sich angesichts der anhaltenden Probleme von seinem Trainer Erik ten Hag getrennt. Das gaben die Red Devils am Montag, einen Tag nach dem ernüchternden 1:2 bei West Ham United bekannt. Der frühere HSV-Stürmerstar Ruud van Nistelrooy (48, bisher Co-Trainer) übernehme das Amt interimsweise, bis ein Nachfolger gefunden sei, hieß es.

Ten Hag hatte bei United als Nachfolger von Ralf Rangnick zu Saisonbeginn 2022/23 einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. In seiner ersten Spielzeit wurde sein Team Dritter und gewann den Ligapokal, die vergangene Saison beendete United als Achter und war damit so schlecht wie nie seit Gründung der Premier League.

Red Devils nur auf Rang 14.

Allerdings holte ten Hag im Finale gegen Stadtrivale Manchester City überraschend den FA Cup, sein Vertrag wurde daraufhin bis 2026 verlängert.

In der aktuellen Spielzeit hielten die Probleme jedoch an, Manchester belegt nach drei Siegen in neun Spielen bei vier Niederlagen nur Rang 14. In der Europa League gab es in drei Spielen drei Unentschieden.

Ruud van Nistelrooy stürmte einst für den HSV

Ruud van Nistelrooy im HSV-Trikot gegen Bremens Torsten Frings IMAGO / Contrast Ruud van Nistelrooy im HSV-Trikot gegen Bremens Torsten Frings

Ex-Weltstar von Nistelrooy, der von 2011 bis 2011 in Hamburg gespielt hat, genießt in Old Trafford einen hervorragenden Ruf. Zwischen 2001 und 2006 stürmte der Niederländer für United und wurde Meister und Cupsieger. Als Cheftrainer hat van Nistelrooy aber nur ein Jahr als Coach der PSV Eindhoven vorzuweisen. Als mögliche Nachfolgekandidaten für ten Hag wurden zuletzt Ex-Barcelona-Coach Xavi und der langjährige Nationaltrainer Gareth Southgate gehandelt. (sid/mg)