Taleb Tawatha erlebte das Grauen mit. Der israelische Fußballspieler wollte bei dem tödlichen Streit vor seiner Haustür noch schlichten und musste dann mitansehen, wie ein Jugendlicher einen Familienvater erstach. Nun ist der ehemalige Kicker von Eintracht Frankfurt Zeuge in einem Mordprozess.

Der 29-jährige Linksverteidiger spielte von 2016 bis 2019 für Eintracht Frankfurt, wurde dabei 30-mal in der Bundesliga eingesetzt und 2018 DFB-Pokalsieger.

Mord vor der Haustür: DFB-Pokal-Gewinner Tawatha ist in Israel Zeuge

Seit zwei Jahren kickt er wieder für seinen Stammverein Maccabi Haifa, mit dem er zuletzt israelischer Meister geworden ist. 21-mal spielte Tawatha auch für die israelische Nationalmannschaft.

Am Sonntag kam es laut „Bild“ in seinem Wohnort Dschisr az-Zarqa zu dem verhängnisvollen Streit. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft, über den Grund der Auseinandersetzung ist derzeit nichts bekannt. Nun will die Polizei von Tawatha wissen, ob er etwas zur Aufklärung der Gräueltat beitragen kann.