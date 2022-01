Der ehemalige Baseball-Profi Sergio Mitre wurde schuldig gesprochen, ein Kleinkind vergewaltigt und umgebracht zu haben. Der einstige Pitcher der New York Yankees muss nun vermutlich für 50 Jahre ins Gefängnis.

Die grauenvolle Tat ereignete sich im Juli 2020 in der Calle Humboldt m mexikanischen Saltillo. Der bereits wegen häuslicher Gewalt vorbestrafte Mitre fügte der 22 Monate alten Tochter seiner Lebensgefährtin Liliana Ines dabei so schwere Verletzungen zu, dass das Mädchen in der Folge im Kinderkrankenhaus an inneren Blutungen starb.

Fall Mitre: Das Mordopfer starb an im Krankenhaus an inneren Blutungen

Wegen der Zeichen äußerlicher Gewalt wurde die Polizei verständigt. Zunächst stand die Mutter unter Verdacht, doch bald konzentrierten sich die Ermittlungen auf Mitre. Dieser behauptete, die tödlichen Verletzungen des Mädchens rührten von einem Treppensturz her.

Baseball-Profi geht gegen 50-jährige Gefängnis-Strafe in Berufung

Nach der Vernehmung von 19 Zeugen kam das Gericht allerdings zum Schluss, dass „über jeden vernünftigen Zweifel hinaus gezeigt (wurde), dass Sergio Armando Mitre strafrechtlich schuldig ist“.

Der 40-jährige Mitre wurde zu 50 Jahren Haft verurteilt, zehn Jahre unter der Höchststrafe für dieses Verbrechen in Mexiko. Seine Anwältin Mizora Rodarte kündigte an, in Berufung zu gehen.