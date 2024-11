„Eurofighter“ soll Schalke helfen – aber nur interimsweise

Der ehemalige „Eurofighter” Youri Mulder übernimmt interimsweise den Posten des Sportdirektors bei Zweitligist Schalke 04. Der Niederländer tritt damit die Nachfolge des im September freigestellten Marc Wilmots an und lässt sein Amt im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener ruhen. Dies teilten die Schalker am Dienstag mit. Offiziell beginnen wird der 55-Jährige in der anstehenden Länderspielpause.

„Wir sind zu der Überzeugung gekommen, die aktuell freie Stelle in der sportlichen Führung interimistisch zu besetzen, um die Arbeit im Profileistungszentrum bestmöglich zu unterstützen”, sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann.

Mulder bringe „großen fußballerischen Sachverstand und jahrzehntelange Erfahrung im Profifußball mit, kann deshalb sofort loslegen und wird mit seiner positiven Energie auch eine verbesserte Dynamik in die Kabine bringen”. Der 55-Jährige soll eng mit Kaderplaner Ben Manga zusammenarbeiten.

Mulders Entscheidung war schnell klar

„Für mich war sofort klar, dass ich mit anpacken möchte”, erklärte Mulder. Er sei überzeugt davon, dass die Königsblauen mit Trainer Kees van Wonderen „die Trendwende schaffen werden”. Der Niederländer übernehme den Posten, bis die Entscheidung über eine dauerhafte Neubesetzung gefallen sei, hieß es.

Schalke sucht weiterhin nach einer neuen sportlichen Führung. Offen ist, in welcher Funktion eine neue Person einsteigt. „Es sind verschiedene Optionen denkbar, zum Beispiel weiterhin auf der Direktorenebene, aber auch die Wiedereinführung eines Sportvorstands ist möglich”, wird Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, zitiert.

Mulder trug von 1993 bis 2002 das Trikot der Königsblauen und zählte zu der Mannschaft, die 1997 den UEFA-Pokal gewann. Von 2008 bis 2009 war der ehemalige Angreifer als Co-Trainer auf Schalke tätig. (sid)