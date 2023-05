„Es lohnt sich“: Lewandowski lockt Bayern-Star nach Barcelona

Robert Lewandowski macht sich scheinbar immer unbeliebter bei seinem Ex-Klub Bayern München. In einem Interview fand er deutliche Worte, wie anders die Atmosphäre in Barcelona sei. Auch einen alten Bekannten versucht Lewandowski nach Spanien zu lotsen.

„Es lohnt sich, nach Barcelona zu kommen“, wird Lewandowski von der „Mundo Deportivo“ zitiert. „Die Atmosphäre hier ist ganz anders als die bei Bayern München.“ Seinen ehemaligen Teamkollegen Joshua Kimmich könnte dies interessieren. Medienberichten zufolge soll der Deutsche unzufrieden sein in München. Kimmich wurde in den vergangenen Woche immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Kimmich unzufrieden in München

Es seien zwei großartige Vereine, aber es wäre doch eine ganz andere Erfahrung und Herausforderung behauptet der polnische Stürmer.

Das könnte Sie auch interessieren: „Soll ich vor der Kamera ausrasten?“ Bayern-Stars nach Debakel voller Emotionen

Lewandowski gewann in seiner ersten Saison in Spanien gleich die Meisterschaft mit dem FC Barcelona. Kimmich hingegen muss auf einen Patzer des BVB am letzten Spieltag hoffen, um noch eine Chance auf die deutsche Meisterschaft zu haben.