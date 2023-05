Sensations-Transfer? Diese Top-Klubs sind an Bayern-Star Kimmich dran

Joshua Kimmich ist ein absolutes Aushängeschild des FC Bayern München. Doch in Spanien wird das Gerücht um das Interesse des FC Barcelona an dem 28-jährigen Mittelfeldspieler immer größer. Die Tageszeitung „Mundo Deportivo“ berichtete abermals darüber.

Demnach sei Kimmich mit der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann und den aktuellen Unruhen beim Rekordmeister nicht zufrieden und hege Abschiedsgedanken. Die „Mundo Deportivo“ schreibt, dass Barcelona neben einem Messi-Transfer auch starkes Interesse an Bayerns Starspieler hat.

Der katalanische Klub gewann am vergangenen Wochenende die spanische Meisterschaft und strebt eine blühende Zukunft an. Dafür fehle noch ein erstklassiger Mittelfeldspieler, den Barcelona in der kommenden Transferperiode verpflichten wolle.

Kimmich für Bayern unantastbar

Nach Sport1-Informationen ist ein Transfer von Kimmich jedoch kein Thema für die Bayern. Der Nationalspieler sei der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft und würde nach der Müller/Neuer-Ära die Mannschaft führen. Demnach sei Kimmich für die Münchner unantastbar.

Die „Mundo Deportivo“ berichtet derweil, dass neben Barcelona auch Manchester City großes Interesse haben soll. Coach Pep Guardiola kennt Kimmich noch aus Münchner Zeiten. Auch bei Real Madrid ist Kimmichs Name immer wieder gefallen.

Bei einem Marktwert von rund 80 Millionen Euro (transfermarkt.de) bleibt die Frage offen, wer bereit ist, den Geldbeutel weit zu öffnen. Der Vertrag von Kimmich läuft noch bis 2025.