„Es ist nicht normal“: Hat der FC Bayern schon das nächste Juwel im Visier?

Erst am Mittwoch gab der FC Bayern den ersten Neuzugang für den kommenden Sommer bekannt – hat der Rekordmeister nach der Verpflichtung des Spaniers Bryan Zaragoza (22) nun einen weiteren Youngster im Visier? Neben „Foot Mercato“ berichtet auch Sky von einem Interesse der Münchner an Leny Yoro von OSC Lille. Den Berichten zufolge soll der Verein den Innenverteidiger intensiv beobachten – möglicherweise könnte Yoro schon zur neuen Saison den Kader verstärken.

In seiner erst zweiten Saison als Profi hat sich der 18-Jährige bereits zum Abwehrchef seiner Mannschaft entwickelt und stellt eines der größten Talente der französischen Ligue 1 dar. In der laufenden Saison stand er in 18 Spielen für Lille auf dem Platz und erzielte dabei drei Tore, zudem gehört er dem Kader der U21-Nationalmannschaft an. Laut „transfermarkt.de“ liegt sein Marktwert aktuell bei 18 Millionen Euro.

Auch Real Madrid und PSG wohl mit Interesse an Leny Yoro

Auch Lille-Trainer Paulo Fonseca zeigte sich begeistert: „Es ist nicht normal, einen 18-jährigen Spieler mit dieser Reife und diesen technischen Qualitäten zu sehen“, lobte er seinen Schützling und ergänzte: „Für mich wird er einer der besten Innenverteidiger sein, ein großer Spieler, da gibt es keinen Zweifel.“

Lille rangiert aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und kassierte in 14 Spielen nur elf Tore. Gemeinsam mit Paris Saint-Germain stellt der Verein damit nach OGC Nizza die zweitstärkste Defensive der Liga – ein Erfolg, an dem auch Yoro ein erheblicher Anteil zugeschrieben wird.

Sogar Thierry Henry schwärmt von Bayern-Kandidat Yoro

U21-Nationaltrainer und Frankreich-Legende Thierry Henry pflichtete den Worten Fonsecas über Yoro bei: „Was er gerade macht, ist außergewöhnlich. Es wird viel über Warren Zaïre-Emery gesprochen, weil er bei PSG spielt, in der Champions League spielt und gerade in die A-Nationalmannschaft gewechselt ist. Aber Leny leistet eine enorme Arbeit.“

Neben dem FC Bayern München sollen auch PSG und Real Madrid an einem Transfer interessiert sein. Yoros Vertrag in Lille läuft noch bis 2025.