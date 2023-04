„Es ist möglich“: Dieser Champions-League-Plan wird die Fans extrem verärgern

Das Finale der Champions League wird jedes Jahr in einer anderen großen europäischen Stadt ausgetragen. Jedoch kann es sein, dass der Fall bald eintritt, dass das Endspiel der Königsklasse bald außerhalb von Europa stattfindet.

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin kann sich ein Champions-League-Finale in den USA vorstellen. „Es ist möglich. Wir haben begonnen, darüber zu diskutieren“, sagte der Slowene in dem Podcast „Men in Blazers“.

MOPO

Bis 2025 sind die Endspiele der Königsklasse an Istanbul, London und München fest vergeben. „Danach werden wir sehen“, sagte Čeferin. Zuletzt hatte die spanische „AS“ berichtet, dass die Europäische Fußball-Union (UEFA) und die europäische Klubvereinigung ECA mit diesem Gedanken spielen.

Die USA richten gemeinsam mit Kanada und Mexiko die Rekord-WM 2026 mit 48 Mannschaften aus. Fest steht, dass es bei europäischen Fußballfans für erheblichen Unmut sorgen dürfte, wenn die UEFA ihre Planspiele zum Champions-League-Finale in die Realität umsetzt. Auch Klimaschützer werden es vermutlich mit Grausen sehen, dass Tausende Fans für ein Spiel über den Atlantik geflogen werden.