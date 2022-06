Schon wieder: Supertalent Wirtz verlängert erneut in Leverkusen

Ob Florian Wirtz es trotz seines Kreuzbandrisses schaffen wird, rechtzeitig für die Weltmeisterschaft in Katar im November fit zu werden, bleibt abzuwarten. In einer anderen Frage hat der 19-Jährige hingegen Gewissheit: Das Supertalent verlängert bei Bayern Leverkusen – und das gleich bis 2027!

Kurioserweise handelt es sich dabei um eine erneute vorzeitige Verlängerung. Nach der Ausweitung um ein Jahr steht der 19-Jährige nun bis 2027 beim Tabellendritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison unter Vertrag. Wirtz war im Januar 2020 vom Lokalrivalen 1. FC Köln nach Leverkusen gekommen und wurde schnell Stammspieler und Leistungsträger. Seit seinem Debüt im September 2021 hat er vier A-Länderspiele absolviert. Seit März fehlt er wegen eines Kreuzbandrisses.

Man habe „einem der sicherlich besten deutschen Spieler des kommenden Jahrzehnts wichtige und überzeugende Perspektiven aufzeigen“ können, sagte der scheidende Sportchef Rudi Völler: „Florian weiß, dass wir in Leverkusen auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig sein und auf nationaler und internationaler Ebene angreifen werden. Und er wird ein wichtiger Teil davon sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: Entscheidung über die Zukunft von Leipzig-Star Nkunku gefallen

Völlers Nachfolger Simon Rolfes erklärte: „Florian ist ein besonderer Spieler. Er hat große sportliche Bedeutung für unseren Klub, und genauso bieten wir ihm die besten Möglichkeiten für eine fantastische Sportler-Karriere.“ Wirtz selbst sagte: „Die Entwicklung in den zurückliegenden beiden Jahren war aus meiner Sicht fast schon atemberaubend und in dieser Form ganz sicher nicht vorauszusehen.“ Es stecke „eine Menge in uns und in diesem Verein“. (dpa/pw)