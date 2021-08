Am Mittwoch trat der ehemalige Bayern-Trainer Hansi Flick offiziell sein Amt als Trainer der Deutschen Nationalmannschaft an. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist der 56-Jährige die beste Wahl für die Nachfolge von Joachim Löw. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1990. Matthäus gehe davon aus, „dass er so spielen lässt wie bei Bayern München“.

Sechs Titel gewann Flick im Jahr 2020 mit dem deutschen Rekordmeister, nun tritt er die Nachfolge von Joachim Löw an, der zuvor 15 Jahre das Amt des Bundestrainers inne hatte. Dass eine Änderung auf dieser Position unausweichlich war, sieht auch Matthäus so: „Mir haben die Emotionen auf den Pressekonferenzen gefehlt, auch auf der Trainerbank hat er weniger Einfluss genommen als 2010 und 2014.“ Und ergänzt in Richtung Löw: „Vielleicht war er ein bisschen amtsmüde.“

Matthäus über Flick: „Wird die Besten spielen lassen für sein System“

Unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick werde sich auch im Umgang etwas ändern, glaubt Matthäus. „Er wird korrekt mit den Spieler umgehen und klare Ansprachen an die Spieler machen, das hat die Mannschaft in den letzten zwei Jahren vermisst.“ Flick kenne zudem einen großteils der Spieler bereits und werde auch vermehrt jungen Spielern Einsatzzeiten gewähren. „Hansi Flick ist ein erfolgsorientierter Mensch, er wird die Besten spielen lassen für sein System.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach EM-Drama: Dänemark-Star vor Wechsel zu besonderen Klub

Matthäus zeigt sich optimistisch, dass sich ein schlechtes Abschneiden der Nationalmannschaft wie bei der WM 2018, wo die Mannschaft das Achtelfinale verpasse, nicht mehr wiederholen werden: „Ich blicke sehr hoffnungsvoll in die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft.“ (mp/sid)