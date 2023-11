Mit Deutsch-Rap zum EM-Titel? Warum beim DFB-Training Kontra K läuft

Julian Nagelsmann bastelt weiter an seiner EM-Elf. Deutsch-Rap soll auf dem Weg zum Titel helfen.

Seine klare Botschaft übermittelte Bundestrainer Nagelsmann den Nationalspielern musikalisch. Als Kapitän Ilkay Gündogan, Thomas Müller und Co. am Dienstagvormittag auf dem DFB-Campus ihr Aufwärmprogramm absolvierten, dröhnte ihnen aus den am Platz aufgestellten Boxen der Song „Erfolg ist kein Glück“ der Berliner Deutschrapper Kontra K entgegen. Zufall? Nein! Der Song wurde auf ausdrücklichen Wunsch von Nagelsmann und seinem Trainerteam gespielt. „Es war erfrischend, es war etwas anderes“, lobte Niclas Füllkrug.

Nagelsmann bringt frischen Wind ins Team

Sieben Monate vor der Heim-EM arbeitet Nagelsmann akribisch an seinem Masterplan. Der Nachfolger des glücklosen Hansi Flick holte bei der einstündigen Einheit unter dem Frankfurter Flutlicht zwischendurch auch mal die Taktiktafel raus, um seine Vorstellungen genau aufzuzeigen. Das kommt gut an.

„Insgesamt hat er eine hohe Akzeptanz bei den Spielern, die ihm sehr vertrauen. Seine Fachlichkeit ist unbestritten“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf und blickte hoffnungsvoll in Richtung des Turniers im kommenden Sommer: „Es ist der Glaube da, dass man mit ihm und mit der Mannschaft auch wirklich erfolgreich sein kann.“

DFB-Kader für die EM ist noch offen

Nagelsmann bastelt vor dem Jahresabschluss gegen die Türkei im ausverkauften Berliner Olympiastadion am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Wien gegen Österreich intensiv an seiner EM-Elf. Acht Plätze scheinen zunächst einmal vergeben zu sein.

Im Abwehrzentrum sind vorerst Antonio Rüdiger und Mats Hummels gesetzt. Gündogan hat seinen Platz im Mittelfeld sicher, Joshua Kimmich wird im Machtzentrum an seiner Seite oder doch noch rechts hinten spielen. Leroy Sane, Florian Wirtz und der diesmal verletzt fehlende Jamal Musiala haben in der offensiven Dreierreihe hinter Stoßstürmer Füllkrug die Nase vorn. „Ich hoffe aber, dass ich meine Chance bekommen werde, mich zu zeigen“, sagte Neuling Marvin Ducksch.

Denn wie schnell Absagen die Pläne eines Trainers über den Haufen werfen können, musste Nagelsmann in den vergangenen Tagen erfahren. Am Dienstag war auch endgültig klar, dass der erkrankte Chris Führich nicht mehr anreisen wird. Leon Goretzka (muskuläre Probleme) trainierte individuell, Hummels (Rückenprobleme) absolvierte unter den Augen des dick eingepackten Sportdirektors Rudi Völler bei einem kühlen Wind nur eine Laufeinheit.

Schrecksekunde im Training: Wirtz wird abgeschossen

Und dann gab es vor rund 250 ausgewählten Fans und DFB-Mitarbeitern auch noch eine kurze Schrecksekunde. Gündogan schoss Wirtz den Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht, der Leverkusener ging benommen zu Boden. Doch beim intensiven Abschlussspiel „Neun gegen Neun“ mischte der Hochbegabte wieder voll mit. „Man sieht schon Abläufe, die wir trainiert haben. Das gibt einem ein extrem gutes Gefühl. Wir müssen und werden uns weiterentwickeln“, versicherte Füllkrug.

Die Musik soll dabei ein ständiger Begleiter bleiben. Mit ihr soll von nun an stets die erste Viertelstunde des Trainings locker eingeleitet werden. „Nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit“, heißt es in dem Song von Kontra K weiter. Auch diese Botschaft kam bei den Nationalspielern an. (ms/sid)