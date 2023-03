Er wiegt 139 Kilo: Früherer Skandal-Fußballer kämpft künftig in der MMA

Der frühere Profifußballer Kevin Pannewitz geht unter die Käfigkämpfer. Wie die „Bild“ am Dienstag berichtete, befinde sich der 31-Jährige seit drei Wochen im Training für einen Mixed-Martial-Arts-Fight im Herbst gegen den Tschechen Martin Fenin (35), einst Profi bei Eintracht Frankfurt und Energie Cottbus. Veranstalter des Kampfes ist „OKTAGON MMA“.

„Ich will mir und allen da draußen beweisen, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will! Der Sportler in mir wird jetzt die härteste Sportart der Welt, MMA, bezwingen“, sagte Pannewitz der „Bild“.

Kevin Pannewitz muss für MMA-Kämpfe noch abnehmen

Für den Kampf im Gewichtslimit bis 83 kg wird das einstige Supertalent stark abnehmen müssen. Vor Trainingsbeginn wog er 139 Kilogramm.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Blitz-K.o. im feinen Elysée-Hotel! Felix Langberg feiert seinen EM-Titel

Pannewitz hatte 2009 in jungen Jahren bei Hansa Rostock den Durchbruch in der 2. Bundesliga geschafft, ehe er 2013 zum VfL Wolfsburg wechselte. Der Sprung ins Oberhaus gelang ihm jedoch nicht. Stattdessen schlug sich Pannewitz immer wieder mit Gewichtsproblemen herum und leistete sich die eine oder andere Eskapade. Derzeit ist er Spielertrainer bei Delay Sports Berlin II in der Kreisliga. (sid/tie)