Er soll sich in Bar entblößt haben: Ermittlungen gegen England-Star eingestellt

Der englische Nationalspieler Kyle Walker muss nicht mit weiteren polizeilichen Ermittlungen rechnen, nachdem er sich Anfang März in einer Bar in der Nähe von Manchester entblößt haben soll. Wie die Polizei von Cheshire am Freitag bekannt gab, wurden die Untersuchungen gegen den Verteidiger von Manchester City eingestellt.

„Die Beamten haben ihre Ermittlungen nun abgeschlossen und mit den direkt Beteiligten gesprochen“, sagte ein Sprecher. Die Angelegenheit sei außergerichtlich geklärt worden und damit abgeschlossen. City-Teammanager Pep Guardiola sprach von einer „privaten Angelegenheit“, die intern geklärt worden sei.

Englische Zeitung gab Anstoß für Ermittlungen

Die Zeitung „The Sun“ hatte vor gut einer Woche im Internet Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Walker in einer Bar in Wilmslow, gut 20 Kilometer südlich von Manchester, zweimal seine Hose herunterzieht. Daraufhin waren Ermittlungen aufgenommen worden.

MOPO

Walker steht im Kader der englischen Nationalmannschaft für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Italien und die Ukraine. Er spielt seit 2017 für City und bestritt bisher 73 Länderspiele für England. (sid/tie)