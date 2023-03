In einer Bar entblößt? England-Star droht Ärger

Nachdem sich Fußball-Star Kyle Walker (32) in einer Bar entblößt haben soll, ermittelt nun die Polizei gegen den Rechtsverteidiger von Manchester City. Der angebliche Vorfall soll sich am Sonntag ereignet haben, einen Tag nachdem Walker beim 2:0 in der Premier League gegen Newcastle United gespielt hatte.

Die Zeitung The Sun veröffentlichte am Mittwoch im Internet Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen zu sehen ist, wie Walker in einer Bar in Wilmslow, gut 20 Kilometer südlich von Manchester, zweimal seine Hose herunterzieht.

Video kursiert in den Sozialen Medien

„Am Mittwoch, den 8. März, wurde die Polizei von Cheshire auf ein Video aufmerksam gemacht, das in den sozialen Medien kursiert und eine unsittliche Entblößung zeigt, die sich angeblich in der Gegend von Wilmslow ereignet hat“, teilte die Polizei mit: „Die Ermittlungen zu diesem Vorfall befinden sich noch im Anfangsstadium und es wurden noch keine Verhaftungen vorgenommen.“

Der englische Meister Meister Manchester City lehnte es bisher ab, sich zu dem Vorfall äußern. Walker spielt seit 2017 für City und bestritt bisher 73 Länderspiele für England. (sid)