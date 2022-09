Entwarnung bei BVB-Star Reus: „Die WM ist nicht in Gefahr“

Die Verletzung von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist möglicherweise doch nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. „Ich kann ein klein wenig Entwarnung geben“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntagmorgen im Sport1-„Doppelpass“ und erklärte: „Die Untersuchungen gestern haben keinen Bruch gezeigt.“ Reus habe „eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk“ und werde wohl „drei bis vier Wochen“ ausfallen. „Die WM ist nicht in Gefahr“, betonte Kehl.

Reus war am Samstag nach rund einer halben Stunde heftig mit dem rechten Fuß umgeknickt. Er nahm entsetzt die Hände vors Gesicht, schrie vor Schmerz und schlug mit der Faust auf den Rasen. Trainer Edin Terzic hatte zunächst davon berichtet, der Mannschaftsarzt befürchtete Schäden am Bandapparat. Am Abend sagte der Coach jedoch, es sehe „sieht so aus, dass die Bänder verletzt wurden. Wie lange er ausfällt, das wissen wir jetzt noch nicht, da müssen wir genauere Untersuchungen abwarten“.

Borussia Dortmund: BVB-Kapitän Reus verletzt sich im Derby

Reus hatte sich bereits am späten Samstagabend in den sozialen Netzwerken kämpferisch zu Wort gemeldet. „Danke für eure Genesungswünsche”, schrieb der 33-Jährige bei Instagram: „Ich werde bald zurück sein.” Er gratulierte seiner Mannschaft zum Derbysieg gegen Schalke 04 (1:0) und schloss: „Ich werde niemals aufgeben!”

Reus war noch in der Halbzeit mit einer Bandage am Fuß nach Hause gefahren worden. Vor bildgebenden Verfahren muss wahrscheinlich die Schwellung nachlassen. Seine Mitspieler feierten den vierten Derbysieg in Serie in der Kabine mit seinem Trikot.

Der 48-malige Nationalspieler wird Bundestrainer Hansi Flick zumindest in den beiden Spielen der Nations League in Leipzig gegen Ungarn (23. September) und in London drei Tage später gegen England aber definitiv fehlen. Reus hatte bereits in der Vergangenheit wegen diverser schwerer Verletzungen mehrere Turniere verpasst. (sid/tw)