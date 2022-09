„Ich bete für ihn“: Kollegen fühlen nach Derby-Schock mit schwer verletztem Reus

Marco Reus droht die nächste längere Verletzungspause. In der 30. Minute des Derbys gegen den FC Schalke 04 knickte der Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund am Samstag nach einem Zweikampf mit dem rechten Fuß um. Der 33-Jährige schlug sofort vor Schmerzen die Hände vors Gesicht und wurde nach langer Behandlung mit der Trage vom Platz getragen.

Damit scheint auch das Aus für die beiden kommenden Nations-League-Spiele am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London wahrscheinlich.

Reus verpasste bereits drei große Turniere durch Verletzungen

Der Dortmunder Kapitän hatte in der Vergangenheit schon oft mit schweren Verletzungen zu kämpfen, die ihn auch in der Nationalmannschaft um viele Einsätze brachten. Unter anderem verpasste er die WM 2014 und die EM 2016, für die 2021 ausgespielte EURO 2020 hatte er aus körperlichen Gründen abgesagt.

Die Dortmunder Mitspieler zeigten sich nach dem 1:0-Sieg im Derby sehr besorgt. „Das sah beim ersten Gucken nicht gut aus. Drücken wir alle die Daumen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Mats Hummels nach dem Schlusspfiff am Sky-Mikrofon. Derby-Held Moukoko widmete dem verletzten Kapitän sein Siegtor. „Ich bete für ihn“, sagte er.

„Er hat starke Schmerzen. Es sieht so aus, als wenn die Bänder betroffen wären“, erklärte BVB-Trainer Edin Terzic, gab aber mit Blick auf ein mögliches WM-Aus leichte Entwarnung: „Wir denken, dass es nicht ganz so lange dauern wird.“ (dpa/tw)