England-Star sorgt mit diesem Outfit für Aufsehen

Anzugsakko, Handtasche, Lackschuhe sowie eine Mischung aus Shorts und Rock: Der englische Nationalstürmer Dominic Calvert-Lewin hat mit einem ungewöhnlichen Outfit für Aufsehen gesorgt.

Der Everton-Profi posierte für das aktuelle Cover des Magazins „Arena Homme+” in Kleidern, die an eine Schulmädchen-Uniform erinnern.

Der 24-Jährige erklärte zuletzt bei Sky Sports über seinen oft extravaganten Stil: „Es ist einfach ein Weg, mich und das, was mich interessiert, auszudrücken”.

Everton-Profi Calvert-Lewin: „Ich bin einfach ich“

Es sei ein Selbstvertrauen, das er auch auf dem Platz habe. So wie er sich dort als Spieler entwickelt habe, „bin ich auch außerhalb des Platzes gereift und kümmere mich nicht mehr darum, was die Leute denken und welche Kleidung ich trage. Ich bin einfach ich.”

In der Tat spricht seine Entwicklung auf dem Platz für ihn. Seit 2016 kickt Calvert-Lewin für Everton und gehört mittlerweile zu den besten Stürmern Englands. Für Everton stehen 56 Tore in 176 Spielen zu Buche, für die englische Nationalmannschaft sind es vier Treffer in elf Partien.

Auch in diese Saison startete der Stürmer mit drei Toren in den ersten drei Premier-League-Spielen stark, fällt seit nunmehr fast drei Monaten aber mit einem Zehenbruch aus. (kk/sid)