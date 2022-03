Emotionen pur! Ukraine-Star bricht nach Tor in Tränen aus

Gänsehaut pur! Der ukrainische Ex-BVB-Star Andriy Yarmolenko traf am Sonntag beim 2:1-Sieg von West Ham gegen Aston Villa – und brach daraufhin in Tränen aus.

Bereits in der 52. Minute wurde es emotional im London Stadium. Denn: Yarmolenko betrat unter dem Jubel der Zuschauer den Platz. Doch spätestens in der 70. Minute gab es kein Halten mehr: Der 32-Jährige veredelte das Zuspiel von Said Benrahma und traf zum 1:0 für West Ham. Für Yarmolenko das erste Premiere League-Tor dieser Saison – und wahrscheinlich das emotionalste seiner Karriere.

Andriy Yarmolenko: Ukraine-Star bricht bei Tor in Tränen aus

Nach seinem Treffer riss der Ukrainer die Arme in den Himmel, sank auf die Knie, schlug sich die Hände vors Gesicht und fing an zu weinen. Szenen, die das gesamte Stadion elektrisierten: Selbst die gegnerischen Spieler applaudierten ihm zu, „für West Ham und die Ukraine“, rief der Stadionsprecher.

Yarmolenko ist nördlich von Kiew in der Stadt Chernihiv aufgewachsen und kommt bereits auf stolze 106 Länderspiele für die Ukraine. Für ihn war es der erste Einsatz seit Putins Invasion in die Ukraine. Der Ex-BVB-Star hatte aus freien Stücken eine Pause eingelegt. Dass er nun in seinem ersten Spiel direkt ein Tor erzielte, übertraf wohl auch seine Erwartungen.

„Es war so emotional für mich wegen der Situation in meinem Land. Es ist so schwer, im Moment an Fußball zu denken. Die russische Armee tötet täglich Menschen in der Ukraine“, sagte Yarmolenko im Anschluss bei Sky. „Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will mich bei meinem Team bedanken, das mich immer unterstützt. Ich habe die Unterstützung der Fans gespürt, ich wollte auf dem Feld alles geben.“