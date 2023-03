Außergewöhnliche Worte: Was Goretzka noch über Nagelsmann sagen wollte

Leon Goretzka hat mit emotionalen Abschiedsworten auf die Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern reagiert. Auch Bundestrainer Hansi Flick bedauert die Freistellung des 35-Jährigen.

„Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, die jederzeit von Vertrauen, Spaß und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Du bist ein großartiger Mensch und Trainer, dem wir alle von Herzen nur das Allerbeste wünschen“, schrieb der Goretzka auf Instagram.

Goretzka lobt Nagelsmann als „großartigen Menschen“

Zuvor hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister die Trennung von Nagelsmann bekannt gegeben – und zugleich die Verpflichtung von Thomas Tuchel verkündet. „Es liegt nun an uns, deine Arbeit erfolgreich zu Ende zu bringen. Danke für Alles!“, schrieb Goretzka weiter. Dazu veröffentlichte der 28-Jährige ein Bild, das ihn und seinen ehemaligen Trainer unmittelbar vor einer Umarmung auf dem Platz zeigt. Die Bayern sind in dieser Saison noch in jedem Wettbewerb vertreten und können das Titel-Triple holen.

„Ich find’s schade, dass er natürlich jetzt die Chance genommen bekommt, dass er drei Titel holt“, sagte derweil Flick im TV-Sender ProSieben Maxx. Flick hatte die Münchner 2020 zum Triple geführt, sein Nachfolger wurde 2021 Nagelsmann.

Nagelsmann bleibe trotz seines vorzeigen Ausscheidens als Münchner Coach ein „herausragender Trainer“, meinte der 58 Jahre alte Flick. Die Bayern-Spieler bei der Nationalmannschaft habe die Nachricht genau wie ihn „sehr überrascht“. Am Freitagabend hatte der FC Bayern die Freistellung Nagelsmanns offiziell gemacht, Nachfolger ist Thomas Tuchel (49). (dpa/js)