Emotionale Instagram-Botschaft: PSG-Torwart meldet sich erstmals nach Koma

Gut fünf Wochen nach seinem schweren Reitunfall und kurz nach Verlassen der Intensivstation hat Torhüter Sergio Rico vom französischen Meister Paris St. Germain eine Dankesbotschaft gesendet.

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in diesen schwierigen Tagen ihre Zuneigung gezeigt und geschickt haben“, schrieb Rico auf Instagram. „Ich arbeite immer noch an meiner Genesung, die jeden Tag besser wird. Ich fühle mich sehr glücklich, noch einmal vielen Dank an alle und ich hoffe, dass ich euch bald wiedersehen kann“, schrieb der 29-Jährige weiter, der immer noch im Krankenhaus Virgen del Rocio in Sevilla behandelt wird, in das er am 28. Mai nach seinem Unfall eingeliefert wurde.

PSG-Keeper Sergio Rico: Genesung wird „jeden Tag besser“

Der PSG-Keeper war bei einem Reitunfall in seiner Heimat Andalusien schwer gestürzt, weil das Pferd durchgegangen war. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hatte es damals geheißen. Nach dem Schädel-Hirn-Trauma lag er auf der Intensivstation einige Tage im Koma.

Ende Juni hatte Ricos Frau Alba Silva der französischen Sportzeitung „L’Équipe“ gesagt, dass Rico wieder mit seinen Angehörigen kommuniziere.

Wirklich gut ausdrücken könne sich Rico aber noch nicht, hieß es da. Er habe wohl auch keine Erinnerung an den Unfall. (sid/dpa/js)